“El Mayo” Zambada admite declararse culpable en Nueva York y purgar una cadena perpetua

Ismael “El Mayo” Zambada admitió este lunes declararse culpable en Estados Unidos de encabezar una organización de narcotráfico, lo que le supondría una condena de cadena perpetua.

En un documento presentado ante la Corte de Distrito Este de Nueva York, el cofundador del Cártel de Sinaloa, pide que al admitir este cargo pueda cumplir su condena en un centro penitenciario donde puedan ser atendidas sus afecciones de salud.

En el texto de 12 páginas, la defensa de “El Mayo” pide que su caso sea tratado distinto al de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se encuentra actualmente en una prisión de máxima seguridad.

“Que el Sr. Zambada terminara no sólo con la misma cadena perpetua que el Sr. Guzmán, sino también en la misma prisión de máxima seguridad, sería totalmente injusto (…) esto desincentivaría a otros acusados en situaciones similares que sean traídos aquí en el futuro a seguir el ejemplo del Sr. Zambada en lugar del del Sr. Guzmán, y resultaría contraproducente”, se lee.

En el texto se destaca que “El Mayo” Zambada es un hombre de 76 años con un “conjunto complejo de problemas de salud” por su edad, y admite que cualquier sentencia le impedirá obtener su libertad.

El memorando fue presentado ante la Corte previo a la sentencia que se prevé sea dictada el próximo 20 de julio a las 10:30 de la mañana, hora de Nueva York.

Además, se publica en los registros judiciales en el marco de los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien acusó irregularidades en el traslado de “El Mayo” y cuestionó la participación de Estados Unidos.