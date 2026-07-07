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Lanzan gafas ultraligeras con IA: pesan 29 gramos y funcionan sin cámara ni altavoz

La ‘start-up’ de tecnología Nimo presentó sus nuevas gafas inteligentes diseñadas sin cámaras ni altavoces. Pesan apenas 29 gramos, ofrecen una pantalla binocular monocroma y buscan posicionarse como una alternativa más sutil frente a modelos más robustos.

Con una autonomía de 48 horas y funciones de inteligencia artificial enfocadas en la traducción y navegación, el nuevo modelo está disponible para preventa por unos 363 dólares.

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