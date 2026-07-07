Lanzan gafas ultraligeras con IA: pesan 29 gramos y funcionan sin cámara ni altavoz

La ‘start-up’ de tecnología Nimo presentó sus nuevas gafas inteligentes diseñadas sin cámaras ni altavoces. Pesan apenas 29 gramos, ofrecen una pantalla binocular monocroma y buscan posicionarse como una alternativa más sutil frente a modelos más robustos.
Ray-Ban Meta made AI glasses fun and social. NIMO made them forgettable on purpose.
👓Meta: camera + open-ear audio, great for calls and content.
👓NIMO (Shenzhen-built): zero camera, true prescription support, ~29g lightweight titanium, discreet visual AI for meetings and… https://t.co/a4qtLIeJdO pic.twitter.com/W5UPMYCPik
— Shenzhen Foundry (@shenzhenfoundry) July 6, 2026
Con una autonomía de 48 horas y funciones de inteligencia artificial enfocadas en la traducción y navegación, el nuevo modelo está disponible para preventa por unos 363 dólares.