Prevén lunes con máxima de 30°C en Chihuahua capital y vientos en la región serrana

Este lunes, el frente frío núm. 50 se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional.

⚠️⛈️🚩En estados del norte y noreste de #México 🇲🇽, se pronostican #Chubascos con #Lluvias puntuales fuertes, durante las próximas tres horas. 🤓Más información en la imagen👇 pic.twitter.com/GmU0V80420 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 11, 2026

Simultáneamente, la masa de aire frío asociada al sistema frontal originará rachas fuertes de viento en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Por la mañana, ambiente fresco a templado; frío en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (oeste).

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, además de rachas de 30 a 50 km/h en Aguascalientes.