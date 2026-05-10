Encabeza el alcalde Marco Bonilla eventos del “Orquestándola Norteño Sinfónico”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, realizó el concierto “Orquestándola Norteño Sinfónico” con la participación de Conjunto Primavera en el Parque El Palomar.

Este espectáculo reunió la fuerza de la música norteña con la grandeza de una orquesta sinfónica, en una experiencia única que contó con la participación de músicos chihuahuenses, talento nacional e internacional, bajo la dirección del maestro Samvel Abrayaham y con arreglos musicales de Alfredo Corrales.

Además del concierto, las madres asistentes participaron en dinámicas y rifas especiales, entre las que destacó un automóvil y dos viajes a Cancún como parte de esta celebración organizada para reconocer y festejar a las mamás de Chihuahua Capital.

El Gobierno Municipal reconoce a las familias chihuahuenses que vivieron esta experiencia musical y celebraron juntos a las madres con un evento lleno de emoción, música y convivencia familiar.