10 de mayo; más de un millón de madres trabajadoras, 40% en sector servicios

El Centro de Información Económica y Social (CIES) en el marco de celebraciones por el Día de las Madres reconoce la importancia de las madres en Chihuahua y comparte que en el estado representan el 47% del empleo y el 40% de ellas cuenta con un negocio propio.

En el estado existen 1,184,261 mamás. Del total, el 46% tiene de 1 a 2 hijos, el 47% de 3 a 5 hijos y el 7% más de 6 hijos.

Además, el 47% cuenta con un empleo, y más del 40% trabaja en el sector servicios, destacando su participación en la economía y el bienestar de las familias chihuahuenses.

Las mamás representan amor, inspiración, fortaleza, paciencia y dedicación, cualidades que las hacen únicas e indispensables. Las mamás trabajadoras son una parte importante de la economía de la ciudad de Chihuahua.

Según datos de la Plataforma de Inteligencia y Competitividad del Sector Privado (PICSP) en el cuarto trimestre del 2025 en la ciudad de Chihuahua existen 152 mil 826 madres que participan activamente en la economía de la ciudad, tan solo el 31.2% de la población activa y la mayoría cuenta con 30 a 39 años.