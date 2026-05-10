“Gracias por ser el corazón de Chihuahua”: reconoce Marco Bonilla a las madres en Orquestándola Norteño Sinfónico

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de mayo de 2026.- El alcalde Marco Bonilla dio la bienvenida a las y los chihuahuenses que se dieron cita en el evento “Orquestándola Norteño Sinfónico”, donde además de disfrutar de un concierto de Conjunto Primavera acompañado por música de orquesta, se rindió un emotivo homenaje a las madres de Chihuahua con motivo de su día.

Durante su mensaje, el Alcalde reconoció el papel fundamental que desempeñan las mamás en las familias y en la construcción de una mejor ciudad.

“Gracias por estar aquí, por ser el corazón vibrante de Chihuahua, por sus consejos, sus abrazos y su amor; gracias a su fortaleza es que siempre podemos salir adelante”, expresó Marco Bonilla ante las familias asistentes.

Asimismo, destacó que desde el Gobierno Municipal se trabaja todos los días para brindar mejores resultados a las familias chihuahuenses, reconociendo a las madres como pieza fundamental para el desarrollo y avance de la ciudad.

Finalmente, reiteró el compromiso de continuar impulsando acciones y programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias de Chihuahua Capital.