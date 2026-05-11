Así se jugarán las semifinales del Clausura 2026

La Liguilla del futbol mexicano reunirá rivalidades con historia en fases definitivas. Algunos cruces recientes mantienen cuentas pendientes, mientras otros reviven series que dejaron títulos, polémicas y eliminaciones dolorosas dentro de la Liga MX.

Uno de los antecedentes más destacados aparece entre Cruz Azul y Chivas, clubes que se han cruzado en tres eliminatorias desde la instauración de los torneos cortos. La Máquina avanzó en dos ocasiones, aunque el conjunto rojiblanco presume una de las series más recordadas después de eliminar a los celestes en el Apertura 2006 rumbo al título de liga.

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UNAM Pumas vs. Pachuca PAC

Aunque Pachuca y Pumas se han encontrado pocas veces en Liguilla, la rivalidad en fases definitivas mantiene un equilibrio casi perfecto. Dentro de la era de torneos cortos, ambas instituciones han disputado cuatro series de eliminación directa y cada una avanzó en dos ocasiones.

Sin embargo, el antecedente más recordado quedó del lado universitario. En el Clausura 2009, Pumas conquistó el título de la Liga MX tras imponerse a Pachuca en una final que terminó 3-2 en tiempos extra y entregó la sexta estrella a la institución auriazul.

Aquella serie comenzó en Ciudad Universitaria con triunfo de Pumas 1-0 gracias a un gol de Dante López. La vuelta, disputada en el Estadio Hidalgo, ofreció un partido lleno de tensión.

Pachuca reaccionó con un doblete de Christian Giménez y llevó la eliminatoria al límite, aunque las anotaciones de Dante López y Pablo Barrera permitieron que los universitarios sellaran el campeonato con global de 3-2.

GDL Chivas vs. Cruz AzulCAZ

Cruz Azul y Chivas se han enfrentado en tres series de Liguilla dentro de la era de torneos cortos. El balance favorece a La Máquina, que avanzó en dos ocasiones, mientras que el conjunto tapatío ganó una eliminatoria.

El primer cruce ocurrió en los cuartos de final del Verano 1999. Cruz Azul avanzó después de imponerse 2-1 en la ida disputada en Guadalajara y posteriormente resistir un empate 2-2 en la vuelta.

Años más tarde, Chivas tomó revancha en el Apertura 2006. El equipo rojiblanco ganó la serie de cuartos de final con marcador global 4-2 y más adelante conquistó el campeonato de liga.

El antecedente más reciente entre ambas instituciones se dio en el Apertura 2025. Cruz Azul eliminó a Chivas tras empatar sin goles en la ida y ganar 3-2 en la vuelta, en una serie marcada por la intensidad ofensiva y un cierre dramático en Ciudad Universitaria.