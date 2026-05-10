Reconoce Mario Vázquez la fuerza y entrega de las madres chihuahuenses

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, acompañó al secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, en el festejo realizado en honor a madres miembros de pueblos originarios, donde se reconoció la labor, entrega y fortaleza de las mujeres que diariamente sacan adelante a sus familias.

Durante el encuentro, Mario Vázquez destacó que no hay fuerza más grande que la de una madre, al señalar que son ejemplo de amor, valentía y esfuerzo para sus hijos y para toda la comunidad.

“Hoy reconocemos a mujeres que todos los días luchan por sus familias, que enfrentan retos con entereza y que son el corazón de sus hogares. Las madres chihuahuenses merecen todo nuestro respeto y reconocimiento”, expresó.

Destacó que ellas son mujeres trabajadoras y valientes que dejaron su tierra buscando mejores oportunidades para sus hijas e hijos, sin perder sus raíces, su fuerza y el amor por su familia.

El Senador agradeció además el respaldo de la gobernadora Maru Campos a través del trabajo de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas por mantener vivo el compromiso con las mujeres y las familias de Chihuahua mediante acciones cercanas a la población.

Finalmente, Mario Vázquez reiteró que continuará trabajando de la mano con el Gobierno del Estado, haciendo equipo para fortalecer el bienestar de las familias chihuahuenses y seguir construyendo mejores oportunidades para todas y todos.