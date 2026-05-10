Dejan mensaje fúnebre en casa de Javier Corral, en Ciudad Juárez

Un mensaje fúnebre y un arreglo floral fueron dejados este domingo en la casa del exgobernador Javier Corral Jurado, en Ciudad Juárez.

La vivienda, ubicada sobre la calle Costa Rica, de la colonia Partido Romero fue rayada en el exterior de la barda con el mensaje: DEP Esperanza Miranda.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer Esperanza Miranda Molinar, era la antigua dueña de la vivienda que ahora es propiedad del senador por Morena, y con quien se entabló una controversia en su administración como gobernador de Chihuahua, al momento de adquirir la propiedad por parte de él, ya que se dice la señora lo acusó de despojarla con engaños de su casa.

De momento no se reportan personas detenidas por este hecho, ni tampoco el senador Javier Corral ha brindado alguna postura sobre esta situación.