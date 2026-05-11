Un zorrillo termina con un vaso incrustado en la cabeza… y es rescatado por un policía

Un policía de Colorado, Estados Unidos, asumió la misión de liberar a un zorrillo que llevaba un vaso desechable encajado en la cabeza. En el video, se ve cómo el agente, usa una mano sin guantes para retirar el vaso, con cuidado de evitar el ‘extremo oloroso’ de la mofeta.

A police officer in Parker, Colorado, came to the rescue of a skunk that had managed to get a cup stuck on its head, on April 27. pic.twitter.com/w0wDAzGxKy — NTD News (@NTDNews) May 9, 2026

El departamento de Policía publicó las imágenes como recordatorio de la necesidad de proteger la vida silvestre y advirtió que tirar basura “de verdad apesta”.