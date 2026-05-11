Un zorrillo termina con un vaso incrustado en la cabeza… y es rescatado por un policía

Un policía de Colorado, Estados Unidos, asumió la misión de liberar a un zorrillo que llevaba un vaso desechable encajado en la cabeza. En el video, se ve cómo el agente, usa una mano sin guantes para retirar el vaso, con cuidado de evitar el ‘extremo oloroso’ de la mofeta.

El departamento de Policía publicó las imágenes como recordatorio de la necesidad de proteger la vida silvestre y advirtió que tirar basura “de verdad apesta”.

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