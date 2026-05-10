Realiza FGE Occidente rastreo en fincas abandonadas y panteón de La Norteña

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente a través del personal e la Unidad Especializada e Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes realizó un rastreo en fincas abandonadas y el panteón de La Norteña, municipio de Madera.

Lo anterior a fin de encontrar indicios de interés criminalística y en seguimiento a distintas carpetas de investigación por reportes de persona desaparecidas en el municipio y localidades de la región.

Los trabajos fueron encabezados por el Ministerio Público y la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y persona de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito en la Zona Occidente.

El rastreo se llevó a cabo en un espacio de 8 mil metros cuadrados en cuya inspección se contó con el uso de un dron para una cobertura aérea tanto en viviendas abandonadas como en el panteón de La Norteña el viernes 08 de mayo sin que se tuvieran novedades relevantes que reportar.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso e trabajar en la búsqueda y localización de personas desaparecidas a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.