España fija la duración de la cuarentena por hantavirus para sus ciudadanos evacuados del MV Hondius

El secretario de Estado de Sanidad de España, Javier Padilla, ha confirmado que la cuarentena para los ciudadanos españoles evacuados del MV Hondius, el barco en el que se declaró un brote de hantavirus, comenzó a contarse a partir del 6 de mayo y se extenderá 42 días hasta el 17 de junio, según El País.

Padilla precisó que la cuarentena se aplica tras los análisis de contactos de los pasajeros realizados en equipo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias español. Añadió que la primera semana es “más estricta” en el respeto a la cuarentena, en función del resultado de la primera y la segunda PCR, que todavía no se conocen. Más adelante, se irá reevaluando la situación día a día y semana a semana.

Mientras tanto, este lunes está previsto que concluyan las labores de desembarque del navío y que por la tarde salga el último vuelo de repatriación. Los 14 españoles que viajaban en el barco ya se encuentran en Madrid. Mientras tanto, Francia ha informado que uno de sus cinco ciudadanos repatriados del MV Hondius ha dado positivo por el virus, y Estados Unidos también ha notificado un caso positivo y otro más con síntomas compatibles.

El 3 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que navegaba entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde. Se han reportado al menos ocho contagios y tres fallecimientos. El barco ha atracado en las islas Canarias para proceder a la evacuación de los pasajeros. Posteriormente, con unos 30 tripulantes a bordo, zarpará hacia Países Bajos para someterse a una desinfección completa.