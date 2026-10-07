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Prevén lluvias en las regiones serrana y suroeste, así como chubascos aislados en Chihuahua capital

Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente templado a cálido.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila y Nuevo León, así como rachas de viento de hasta 35 km/h en el resto de la región.

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