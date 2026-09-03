Prevén chubascos durante este jueves en la mayor parte del territorio estatal; máxima será de 32°C en la ciudad de Chihuahua

Este jueves, el monzón mexicano sobre el noroeste de México e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste) y Zacatecas (oeste y sur) y lluvias puntuales fuertes en Nuevo León (centro y sur), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Por la mañana, ambiente fresco a templado. Viento del este y sureste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León, y rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, además de rachas de viento de 30 a 50 km/h en Aguascalientes.