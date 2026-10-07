Prevé CEPC lluvias durante la tarde y noche del miércoles y jueves

– _Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo_

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que la tarde y noche de hoy, y durante este jueves, se prevé la presencia de lluvias en gran parte de la entidad.

Estas condiciones son generadas por la interacción de una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios y altos, un canal de baja presión y humedad procedente del océano Pacífico.

Las precipitaciones se esperan para las regiones noroeste, oeste, suroeste y centro, en los municipios de Madera, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc, Juárez, Chihuahua, Delicias. Rosales, Satevó y Santa Isabel.

Para el jueves las lluvias se concentrarán en Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Chihuahua, Aldama, Rosales, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Ojinaga y Manuel Benavides. En el resto de la entidad serán de aisladas a dispersas.

Además habrá rachas de viento superiores a 55 kilómetros por hora (km/h) en Juárez y Ascensión, con posibilidad de tolvaneras en el tramo Ahumada-Juárez.

La CEPC llamó a la ciudadanía evitar cruzar calles, arroyos y ríos durante las precipitaciones, conducir con precaución y reducir la velocidad, así como asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas y no permanecer debajo de árboles o estructuras inestables.

Se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar emergencias al 9-1-1.