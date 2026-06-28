Prevalecerán las lluvias y temperatura de 40° en el estado

Una circulación ciclónica en niveles altos y una vaguada en niveles medios de la atmósfera, sobre el norte, oriente, centro y occidente del territorio nacional, aunadas a inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las mencionadas regiones.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino muy caluroso en el norte y noroeste de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (sur), Chihuahua (noreste), Colima (este), Michoacán (suroeste), Guerrero (costa) y Oaxaca (este y sur), finalizando a partir de este día en Durango, Sinaloa y Nayarit.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):Sinaloa (este y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (norte y sur), Colima, Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Puebla (norte), Tlaxcala (noroeste), Morelos, Estado de México (norte, centro y oeste), Ciudad de México y Tabasco (oeste).



Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Baja California y Chihuahua; y de componente norte: Oaxaca (istmo de Tehuantepec).



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (suroeste), Oaxaca (sureste) y Chiapas (oeste).

