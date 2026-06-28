México despliega 261 efectivos y equipos especializados para apoyar a Venezuela tras los terremotos

México mantiene desplegada una misión de ayuda humanitaria en Venezuela, para apoyar a la población afectada por los terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio. El contingente está integrado por elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, quienes conformaron el agrupamiento “Yumare”.

En total, fueron enviados 261 efectivos entre médicos, camilleros, enfermeros y personal especializado en búsqueda y rescate. La misión también cuenta con 18 binomios caninos entrenados para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas.

El personal mexicano fue trasladado desde el 25 de junio en dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana. Ese mismo día despegó una tercera aeronave, modelo C-130 Hércules, con ocho toneladas de medicamentos aparte de cuatro toneladas de equipo y material para labores de rescate y salvamento.

Búsqueda, rescate y atención médica en La Guaira

El agrupamiento “Yumare” organizó células de búsqueda y rescate en Caraballeda, estado de La Guaira, con el objetivo de brindar atención prehospitalaria, evaluar a las personas heridas y determinar su posible evacuación hacia instalaciones sanitarias.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los equipos especializados del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano trabajan en la zona más afectada de La Guaira. Con apoyo de sus binomios caninos, hasta la tarde del sábado 27 de junio lograron localizar y rescatar con vida a una persona, además de recuperar 20 cuerpos entre los escombros.

Terremotos en Venezuela.

El Ejército Mexicano en operación de busqueda de sobrevivientes entre los escombros por los sismos del pasado miércoles. La zona de La Guaira es la más afectada.

🎥Redes Sociales

El personal sanitario mexicano también ha proporcionado al menos 200 consultas médicas en las áreas afectadas, como parte de las acciones de asistencia dirigidas a la población damnificada.

México mantiene su respaldo humanitario

A dicho esfuerzo se sumará el equipo pesado USAR (por las siglas de Urban Search and Rescue o Búsqueda y Rescate Urbano) de la Cruz Roja Mexicana, que partió este sábado hacia Venezuela para colaborar en las labores de búsqueda y rescate. En redes sociales, la institución deseó fuerza y éxito a sus integrantes durante la misión humanitaria.

Cabe recordar que el pasado viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada telefónica con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresó sus condolencias por las víctimas y reafirmó el apoyo de México. Señaló que el país permanecerá atento a posibles necesidades adicionales.

Con información de López-Dóriga Digital