Oficial: Así se jugarán los 16vos de final en el Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en su terreno más emocionante: la inédita ronda de 16vos de final.

Tras culminar la Fase de Grupos este sábado 27 de junio, quedaron definidos los 16 partidos de la primera ronda de eliminación directa en la actual justa mundialista.

La FIFA ya hizo oficial en su página web los siguientes emparejamientos de 16vos de final en el Mundial 2026 (los horarios son en tiempo del Centro de México):

Sudáfrica vs. Canadá Domingo 28 de junio. 13:00 h. Estadio Los Ángeles, California.

Brasil vs Japón Lunes 29 de junio. 11:00 h. Estadio de Houston. Texas.

Alemania vs Paraguay Lunes 19 de junio. 14:30 h. Estadio de Boston, Massachusetts.

Países Bajos vs Marruecos Lunes 29 de junio. 19:00 h. Estadio Monterrey, Nuevo León.

Costa de Marfil vs Noruega. Martes 30 de junio. 11:00 h. Estadio de Dallas, Texas.

Francia vs Suecia Martes 30 de junio. 15:00 h. Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

México vs Ecuador Martes 30 de junio. 19:00 h, Estadio de la Ciudad de México.

Inglaterra vs República Democrática del Congo Miércoles 1 de julio. 10:00h. Estadio de Atlanta.

Bélgica vs Senegal. Miércoles 1 de julio. 14:00 h. Estadio de Seattle, Washington.

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina Miércoles 1 de julio. 18:00 h Estadio de la Bahía de San Francisco.

España vs Austria Jueves 2 de julio. 13:00 h. Estadio Los Ángeles.

Portugal vs Croacia Jueves 2 de julio. 17:00 h. Estadio de Toronto.

Suiza vs Argelia Jueves 2 de julio. 21:00 h. Estadio BC Place de Vancouver.

Australia vs Egipto Viernes 3 de julio. 12:00 h. Estadio de Dallas.

Argentina vs Cabo Verde Viernes 3 de julio. 16:00 h. Estadio de Miami.

Colombia vs Ghana. Viernes 3 de julio. 19:30 h. Estadio de Kansas City.



La ronda de 16vos de final de la Copa del Mundo EE..UU.-México-Canadá 2026 se disputará entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio.

Con información de López-Dóriga Digital