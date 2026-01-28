Presidenta del Senado reconoce que sin consenso con el PT y el Verde no habrá reforma electoral

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, aseguró que el gobierno federal y Morena buscan consensos con sus aliados del PT y PVEM sobre un proyecto de reforma electoral, y advirtió que si no se logran, no se presentará la iniciativa.

“Se están trabajando los consensos y mientras no haya consenso, no habrá una propuesta formal de reforma electoral”, señaló.

En conferencia de prensa, la legisladora morenista descartó que este tema vaya a provocar una fractura en la alianza Morena, PT y PVEM.

“Yo no veo en realidad ningún riesgo, siempre estaremos en favor de la unidad y en ese sentido hasta que no haya una propuesta real donde estemos de acuerdo, esto no se estaría realizando en ese momento, sino hasta que haya un proyecto en el que haya consenso. Por lo tanto, creo que lo fundamental también es el trabajo por la unidad”, destacó.