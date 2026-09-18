Los Bills de Búfalo aplastan a los Leones de Detroit en la NFL

Los Bills de Búfalo de Josh Allen lucen imparables con apenas dos partidos disputados en la temporada. El versátil mariscal de campo volvió a dar una exhibición de su calidad en el emparrillado, durante la victoria como local de su equipo 41-31 ante los Leones de Detroit, en el estreno en temporada regular del nuevo Highmark Stadium.
Allen lanzó tres pases de anotación en el juego y además ingresó dos veces a las diagonales por tierra para liderar la ofensiva de los Bills, la cual registró más de 400 yardas totales, entre pases y carreras. El mariscal de Búfalo abrió la pizarra en el primer cuarto a base de empujones, al acarrear tres yardas el ovoide para llegar a zona roja; minutos después conectó su primer envío de anotación de la noche con su receptor Josh Palmer.
El conjunto neoyorquino se puso 21-0 en el juego, cuando Allen le lanzó un pase de touchdown a Dawson Knox para perfilar la victoria. Los Leones rompieron el cero, gracias a un envío de su pasador Jared Goff al corredor Jahmyr Gibbs antes de concluir la primera mitad.
Pero el pasador de Búfalo no escatimó en su poderío ofensivo y respondió de inmediato con la cuarta anotación de su equipo, al conectar un certero pase a su ala cerrada Dalton Kincaid.
En la segunda mitad, los Leones reaccionaron para evitar un marcador más abultado y redujeron la diferencia con las anotaciones de Amon-Ra St. Brown y Sam LaPorta, tras pases de Goff . Sin embargo, la misión de detener el ataque de los Bills resultó imposible, pues Búfalo anotó de nuevo gracias a los acarreos de Allen y su corredor James Cook.
Goff hizo más decoroso el marcador al conectar su cuarto pase de anotación de la noche, pero ahora con el receptor Amon-Ra St. Brown, quien ingresó por segunda ocasión a zona roja.
En la siguiente jornada, los Bills se medirán ante los Cargadores de Los Ángeles y los Leones se medirán ante los Jets de Nueva York.