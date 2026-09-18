Los Bills de Búfalo aplastan a los Leones de Detroit en la NFL

El receptor abierto de los Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown (14), se lanza para atrapar un pase de touchdown mientras el safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin (3), lo defiende durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Orchard Park, Nueva York, el jueves 17 de septiembre de 2026. Foto Ap

Los Bills de Búfalo de Josh Allen lucen imparables con apenas dos partidos disputados en la temporada. El versátil mariscal de campo volvió a dar una exhibición de su calidad en el emparrillado, durante la victoria como local de su equipo 41-31 ante los Leones de Detroit, en el estreno en temporada regular del nuevo Highmark Stadium.

Allen lanzó tres pases de anotación en el juego y además ingresó dos veces a las diagonales por tierra para liderar la ofensiva de los Bills, la cual registró más de 400 yardas totales, entre pases y carreras. El mariscal de Búfalo abrió la pizarra en el primer cuarto a base de empujones, al acarrear tres yardas el ovoide para llegar a zona roja; minutos después conectó su primer envío de anotación de la noche con su receptor Josh Palmer.

El conjunto neoyorquino se puso 21-0 en el juego, cuando Allen le lanzó un pase de touchdown a Dawson Knox para perfilar la victoria. Los Leones rompieron el cero, gracias a un envío de su pasador Jared Goff al corredor Jahmyr Gibbs antes de concluir la primera mitad.

Pero el pasador de Búfalo no escatimó en su poderío ofensivo y respondió de inmediato con la cuarta anotación de su equipo, al conectar un certero pase a su ala cerrada Dalton Kincaid.

En la segunda mitad, los Leones reaccionaron para evitar un marcador más abultado y redujeron la diferencia con las anotaciones de Amon-Ra St. Brown y Sam LaPorta, tras pases de Goff . Sin embargo, la misión de detener el ataque de los Bills resultó imposible, pues Búfalo anotó de nuevo gracias a los acarreos de Allen y su corredor James Cook.

Goff hizo más decoroso el marcador al conectar su cuarto pase de anotación de la noche, pero ahora con el receptor Amon-Ra St. Brown, quien ingresó por segunda ocasión a zona roja.

En la siguiente jornada, los Bills se medirán ante los Cargadores de Los Ángeles y los Leones se medirán ante los Jets de Nueva York.