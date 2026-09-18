Mujer resulta lesionada tras ser golpeada por el tren

Una mujer de aproximadamente 35 años resultó lesionada luego de ser golpeada por un tren de carga cuando caminaba junto con su pareja a la altura de la vialidad CH-P y calle 94.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer y su acompañante caminaban por las inmediaciones de las vías y, al parecer, se encontraban bajo los efectos de alguna sustancia, por lo que presuntamente no se percataron de la presencia del tren que circulaba por el lugar.

La locomotora alcanzó a golpear a la mujer y la derribó, provocándole golpes y lesiones menores. Al sitio arribaron elementos de la Policía Vial Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención médica.