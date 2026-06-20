Presentan playeras y medallas del Maratón y del Medio Maratón de CDMX 2026

Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad de México presentó las playeras y medallas conmemorativas del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México 2026, y del XLIII Maratón de la Ciudad de México, competencias que se celebrarán el próximo 12 de julio y 30 de agosto, respectivamente.

Desde la nueva Cineteca Nacional, ubicada en el Bosque de Chapultepec, autoridades capitalinas destacaron la importancia de estos eventos deportivos, que año con año reúnen a miles de corredoras y corredores nacionales e internacionales y consolidan a la Ciudad de México como una de las principales sedes del atletismo de ruta en América Latina.

De hecho, la nueva ruta del Medio Maratón iniciará en la Alameda Central, frente al Hemiciclo a Juárez; avanzará hacia el Monumento a la Revolución y posteriormente se incorporará a Paseo de la Reforma rumbo al Bosque de Chapultepec.

En su tramo final, las y los corredores transitarán por Fernando Alencastre y la Calzada Chivatito para concluir en el Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más representativos de la ciudad.

El titular del Indeporte, Javier Hidalgo, destacó que las playeras y medallas de ambas competencias representan mucho más que un recuerdo de participación, ya que simbolizan el esfuerzo, la constancia, la disciplina y la determinación de miles de personas que durante meses se preparan para alcanzar una meta personal.

Señaló que México es actualmente el país con la mayor proporción de personas que corren o trotan entre las naciones analizadas, al alcanzar una cifra equivalente al 24 por ciento de su población, reflejo del crecimiento que vive el atletismo recreativo y de la consolidación de una cultura deportiva cada vez más arraigada entre la ciudadanía.

Durante el evento también se reconoció el esfuerzo y compromiso de las corredoras y corredores que forman parte de esta gran comunidad deportiva, así como la trayectoria del histórico campeón olímpico Raúl González; de Germán de la Rosa, único corredor amputado que participa en el Maratón de la Ciudad de México; y de los diversos clubes de corredores que, con su trabajo cotidiano, promueven hábitos saludables y fortalecen la cultura deportiva en la capital.