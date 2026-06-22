Presentan LITERARIA 2026, encuentro boutique de literatura contemporánea en Chihuahua

Con el objetivo de fortalecer la difusión de la literatura en Chihuahua, impulsar el trabajo de autoras, autores, editoriales independientes y creadores locales, así como acercar al público a nuevas propuestas culturales, el próximo 11 de julio de 2026 se llevará a cabo LITERARIA 2026, un encuentro boutique de literatura contemporánea que tendrá como sede el Parque de Artes de Distrito Uno, en la ciudad de Chihuahua.

En su primera edición, LITERARIA ofrecerá una programación diversa que incluirá presentaciones de libros, conferencias, charlas con especialistas, exhibición y venta de proyectos editoriales, así como la participación de empresas locales con productos vinculados al ámbito literario y creativo.

El encuentro se desarrollará de 16:00 a 21:00 horas y contará con la participación especial de la reconocida escritora y guionista Sandra Becerril, quien impartirá la conferencia “Sin miedo a las palabras”, presentará su más reciente obra, El Carnaval Diabólico, y convivirá con los asistentes mediante una firma de ejemplares.

LITERARIA 2026 está dirigido a lectores, editoriales, autores consolidados y emergentes, promotores culturales y público interesado en la creación literaria y el fomento de la lectura. Se trata de una propuesta innovadora que busca generar un espacio de encuentro entre la comunidad literaria y nuevos públicos, favoreciendo el intercambio de ideas, la difusión de obras y el fortalecimiento del ecosistema cultural de Chihuahua.

Ana Laura Flores, coordinadora del encuentro, destacó que la iniciativa nace con la intención de crear un espacio permanente de encuentro entre quienes producen literatura y quienes la disfrutan.

“Queremos que LITERARIA se convierta en una plataforma anual para visibilizar el talento local, generar vínculos entre creadores y lectores, y promover el diálogo en torno a la literatura contemporánea”, expresó.

La programación completa, así como los horarios y detalles de las actividades, estará disponible a través de las redes sociales oficiales del evento:

Facebook: Literaria.cuu

Instagram: @literaria.cuu

Para solicitudes de prensa, entrevistas o acreditaciones, las personas interesadas pueden comunicarse al correo electrónico: afloresana@outlook.com