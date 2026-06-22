Aprueban en lo general reformas constitucionales en materia electoral

Con 22 votos a favor y 11 en contra, es decir, con mayoría calificada, la 68 Legislatura aprobó en lo general el dictamen que contiene diversas reformas constitucionales en materia electoral.

Se trata del dictamen de carácter constitucional que aglomera un total de 23 iniciativas que presentaron las seis fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.

La votación quedó de la siguiente manera:

🟢22 votos a favor (13 diputados del Grupo Parlamentario del PAN, tres del PRI, dos de Movimiento Ciudadano, dos del PT y uno más de la diputada Rosana Díaz

🔴11 en contra (11 diputados del Grupo Parlamentario de Morena)

Dicho dictamen fue votado después del también dictamen de carácter constitucional, el cual pretendía blindar el proceso electoral de la injerencia de la delincuencia organizada, votación que no alcanzó la mayoría calificada al quedar 20 votos a favor, 12 en contra y una abstención.