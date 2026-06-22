Reportan que fan de BTS fue sentenciada a un año de prisión por allanar el domicilio de Jungkook

La mujer brasileña que fue acusada en marzo por acosar en su vivienda en Seúl al integrante de BTS, Jungkook, fue condenada a un año de prisión y dos más de libertad condicional, informó un artículo exclusivo del medio coreano LawTalk. También se enfrenta a la deportación.

La acosadora extranjera, también denominada “sasaeng”, fue arrestada el pasado 8 de mayo por haber invadido la propiedad privada del artista. Posteriormente, fue liberada con una orden de restricción que infringió, razón por la que recibió una pena más severa.

La “sasaeng” de Jungkook, identificada como “A”, habría violado la Ley de Castigo por Acoso y Allanamiento de Morada tras haber ignorado las advertencias de la policía de alejarse del domicilio.

Según la información del medio LawTalk, una jueza del Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, identificada como Park Ji-won, sentenció a la mujer a un año de cárcel más dos de libertad condicional, los cuales podría cumplir fuera del país debido a que su situación migratoria se encuentra en riesgo de deportación.

Además de ingresar al domicilio del idol, la mujer habría tocado el timbre de la propiedad privada del integrante de BTS, Jungkook, al menos unas 133 veces con la intención de “declarar sus sentimientos” al intérprete de “SWIM”, por lo que la justicia surcoreana no calificó los hechos como un acto que tuviera la intención de causar un daño físico.

En ese sentido, el artículo detalla que el Tribunal consideró de forma exhaustiva el móvil del delito y la magnitud de los daños. La deportación de la sentenciada por acosar al idol de 28 años de edad fue impuesta como medida para reducir la sentencia.

¿Qué pasó en la casa de Jungkook?

La “sasaeng” de unos 30 años habría merodeado las inmediaciones del domicilio del bailarín de BTS durante los pasados meses de diciembre y enero, dejando fotografías y cartas, e inclusive ingresó. A partir del 7 de diciembre de 2025, la hoy imputada habría visitado un total de 22 veces la casa de Jungkook.

Según los reportes, la noche del 12 de diciembre habría tocado el timbre del domicilio unas 133 veces, sin obtener respuesta. Al día siguiente, se percató del ingreso de un repartidor de comida por aplicación que se dirigía a la residencia para entregar un pedido. Ella aprovechó su llegada para escabullirse y llegar a la puerta de la casa del idol.

Luego a ser detenida por dicha acción, las autoridades policiales le habrían impuesto una orden de restricción sobre que la mujer que debía permanecer a 100 metros de su domicilio. A pesar de esto, en enero del 2026, volvió al domicilio de Jungkook, volviendo a depositar fotografías y cartas dedicadas al artista.