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Captan cómo miles de esferas de hielo cubren una laguna en un fenómeno natural impresionante

Un extraño y fascinante espectáculo natural se registró en la Laguna Melliza Superior, ubicada cerca de la localidad de Caviahue-Copahue, en Argentina, donde miles de esferas de hielo cubrieron la superficie del agua de forma completamente natural.

Una fotógrafa captó las imágenes, que fueron compartidas a través de redes sociales y se volvieron virales. Este fenómeno se produce cuando fragmentos de hielo son moldeados por el viento y las corrientes hasta adquirir forma esférica.

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