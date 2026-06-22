Captan cómo miles de esferas de hielo cubren una laguna en un fenómeno natural impresionante

Un extraño y fascinante espectáculo natural se registró en la Laguna Melliza Superior, ubicada cerca de la localidad de Caviahue-Copahue, en Argentina, donde miles de esferas de hielo cubrieron la superficie del agua de forma completamente natural.

🧊 El extraño espectáculo de esferas de hielo en una laguna que sorprendió desde Caviahue-Copahue a todo Neuquén 🖼️ En la Laguna Melliza Superior, ubicada a pocos kilómetros de la localidad de Caviahue-Copahue, miles de esferas de hielo cubrieron la superficie del agua de forma… pic.twitter.com/9STOgcgIls — Mejor Informado (@mejorinformado) June 20, 2026

Una fotógrafa captó las imágenes, que fueron compartidas a través de redes sociales y se volvieron virales. Este fenómeno se produce cuando fragmentos de hielo son moldeados por el viento y las corrientes hasta adquirir forma esférica.