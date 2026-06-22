Urge reglamentar Ley del Agua en Chihuahua para obligar a funcionarios a resolver grave problemática: Alma

La diputada Alma Portillo advirtió que la falta del Reglamento de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua continúa dejando en estado de indefensión a miles de familias, al permitir que autoridades y organismos operadores actúen bajo criterios discrecionales y sin reglas claras para garantizar el acceso al agua potable.

La legisladora recordó que durante los últimos años ha acompañado a diversas familias que, ante la negativa o falta de respuesta de las autoridades, se han visto obligadas a recurrir al juicio de amparo para que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento les garantice un servicio que constituye un derecho humano fundamental. Señaló que esta situación evidencia las consecuencias de mantener una ley incompleta y sin los instrumentos normativos necesarios para hacerla efectiva.

“Las familias no deberían tener que acudir a un juez para obtener agua. El acceso al agua es un derecho humano reconocido y las autoridades tienen la obligación de garantizarlo. Sin embargo, la ausencia de un reglamento genera vacíos que terminan afectando directamente a la ciudadanía y dificultan exigir responsabilidades cuando las instituciones no cumplen”, expresó.

Portillo recordó que en marzo de 2021 el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley del Agua que incluyeron una obligación expresa para que el Poder Ejecutivo expidiera el reglamento correspondiente en un plazo de 180 días. A pesar de ello, más de cinco años después, dicho mandato sigue incumplido.

La diputada explicó que la falta de reglamentación impacta en asuntos cotidianos para las familias chihuahuenses, como cobros, mediciones, tandeos, fugas, suspensión de servicios, procedimientos de atención y criterios distintos entre organismos operadores, provocando incertidumbre jurídica y desigualdad en la prestación del servicio.

Por ello, presentó un exhorto dirigido a la titular del Poder Ejecutivo Estatal y a la Junta Central de Agua y Saneamiento para que realicen las acciones jurídicas, técnicas y administrativas necesarias para la expedición y publicación del Reglamento de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua.

“La lucha por el derecho al agua continúa. No basta con reconocerlo en la ley; necesitamos un marco jurídico completo que obligue a las autoridades a actuar, establezca procedimientos claros y garantice que ninguna familia tenga que emprender una batalla legal para acceder a un servicio esencial para la vida”, concluyó.

La legisladora afirmó que reglamentar la Ley del Agua representa un paso indispensable para fortalecer la certeza jurídica, la transparencia y la rendición de cuentas en uno de los temas más sensibles para el presente y futuro de Chihuahua.