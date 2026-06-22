Fortalece SSPE presencia operativa en la región occidente; aseguran vehículo robado y detienen a dos presuntos delincuentes

Como parte de la estrategia permanente de seguridad impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizaron diversas acciones operativas en el municipio de San Francisco de Borja, que derivaron en el aseguramiento de un vehículo con reporte de robo internacional y la detención de dos personas por su probable participación en delitos federales y contra la salud.

Durante recorridos de prevención y disuasión del delito efectuados por personal de la Dirección Operativa Zona Occidente, en una brecha que conecta los municipios de Cusihuiriachi y San Francisco de Borja, los agentes localizaron una camioneta abandonada a un costado del camino principal.

Tras una inspección preventiva, se confirmó que la unidad, una camioneta Chevrolet modelo 2019, contaba con reporte de robo vigente en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, desde octubre de 2024. El vehículo fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Zona Occidente, para las investigaciones correspondientes.

Horas más tarde, en el mismo municipio, elementos estatales detectaron una camioneta Dodge Ram cuyos tripulantes realizaron maniobras evasivas e incurrieron en faltas contra la autoridad al intentar eludir la intervención policial.

Al realizar la inspección correspondiente, uno de los ocupantes manifestó portar un arma de fuego sin contar con la documentación legal para su posesión, mientras que al segundo se le localizó una bolsa con una hierba con características similares a la marihuana.

Como resultado de la intervención fueron detenidos dos masculinos de 20 y 23 años de edad, respectivamente. Asimismo, se aseguró una pistola calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 15 cartuchos útiles, tres cargadores adicionales, la sustancia ilícita y la camioneta en la que se desplazaban.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento de las investigaciones y la determinación de su situación jurídica.

El secretario Gilberto Loya reiteró que la presencia permanente de la Policía del Estado en las regiones rurales y serranas forma parte de una estrategia integral para inhibir la actividad delictiva, fortalecer el estado de derecho y brindar mayor seguridad a las familias chihuahuenses.

La SSPE continuará desplegando operativos de prevención, vigilancia e inteligencia en los municipios de la región occidente para combatir la delincuencia y mantener la tranquilidad de la ciudadanía.