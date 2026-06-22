Sin fecha oficial para aumento salarial de docentes de la sección 42; señala Hacienda

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo dio a conocer que aun no hay fecha oficial para dar el incremento salarial a los trabajadores de la educación de la sección 42 del SNTE, se tienen que dar ajustes.

“No tenemos fecha todavía, estamos trabajando con eso recordemos que nos mandan el pliego la federación es el primero que lo aplica por que eso va de manera directa y con nosotros tenemos que adecuarlo con todo lo que estamos haciendo por eso salimos un poquito desfasados, pero estamos trabajando muy adecuadamente con ellos tanto como con el SEECH y el sindicato”, comentó.

Cabe destacar que Manuel Quiroz secretario del SNTE sección 42 señaló en días anteriores que se daría un aumento salarial como se había acordado.

Este tendrá que ser analizado y desarrollado por el Gobierno del Estado para que los maestros y maestras estatales puedan tener su aumento salarial pronto, si las finanzas lo permiten.