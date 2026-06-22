Se acaban muestras genéticas para identificar cuerpos de Funeraria Plenitud; van 251 identificados

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) Francisco Sáenz Soto dio a conocer que se ha logrado identificar a 251 cuerpos de la Funeraria Plenitud, sin embargo, hace un llamado a los afectados que no han tenido respuesta a acercarse ya que se han agotado las muestras de cotejos para identificación genética.

De los 251 cuerpos ya identificados, de los cuales 248 ya fueron entregados a sus familias por lo cual la Fiscalía trabaja en las carpetas de investigación por fraude, se trata de 154 de las cuales 74 ya están judializadas y 6 funerarias con judializaciones por dichas carpetas, además de uno o dos funerarias más en judialización con tres detenidos y procesados.

“Estamos dándole seguimiento muy puntual a la identificación de los restos de las personas que faltan, se esta complicando ya que no tenemos cotejos genéticos, que significa, que la cantidad de muestras de quienes se acercaron a la fiscalía a ver si existía o no una coincidencia genética y ya las estamos agotando nos faltan 30 o 35 cotejos para determinar si están o no, hacemos un llamado a la población de que si puede ser víctimas de estas funerarias se acerquen para poder identificar”, comentó.

Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado sigue en proceso de búsqueda de un implicado debido a una resolución fue puesto en libertad y por otro movimiento de vinculación hoy se encuentra prófugo de la justicia.