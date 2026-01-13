Presenta OSUACH Primera Temporada de Conciertos 2026

El Consejo Consultivo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua (OSUACH) aprobó la realización de su Primera Temporada de Conciertos 2026, integrada por una programación diversa que contempla 12 presentaciones a lo largo del primer semestre del año, en las que se combinan propuestas de música clásica, fusiones contemporáneas y proyectos de divulgación cultural, con la participación de artistas y agrupaciones invitadas.

La temporada dará inicio el próximo 22 de enero en el Paraninfo Universitario, con el concierto inaugural titulado “El Titan de Mahler: Sinfonía #1”, que marcará el arranque de una agenda pensada para públicos diversos.

Dentro de la programación destacan conciertos temáticos que vinculan la música con otras disciplinas y expresiones culturales. El 5 de febrero se presentará “Música y deporte”, un programa inspirado en el fútbol americano y el Súper Bowl, con la participación de la Marching Band de la UACH. El 19 de febrero, bajo el título “Música, naturaleza y aventura”, se conmemorarán los 100 años de los Scouts en México.

El 5 de marzo, la OSUACH ofrecerá “China: música, legado e inspiraciones”, en colaboración con el Instituto Confucio para dar la bienvenida al año chino; mientras que el 14 de marzo se desarrollará “La gimnasia con la OSUACH”. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo, se presentará “El cuerpo en música: la gimnasia y la danza”.

La temporada continuará el 16 de abril con “Música de películas y rock”, y los días 22 y 23 de abril se llevarán a cabo conciertos didácticos bajo el título “A jugar y conocer la OSUACH”, dirigidos a públicos infantiles. El 4 de mayo se presentará “Star UACH: que la fuerza nos acompañe”, concierto con doble función en atención a la gran demanda de público en años anteriores. El concierto del 21 de mayo será dedicado a celebrar a las y los estudiantes de la UACH con música de videojuegos.

En la recta final de la temporada, el 5 de junio se interpretará “La música en Italia”, con el Stabat Mater de Rossini; el 18 de junio se presentará “Música de nuestra América” y el cierre tendrá lugar el 1 de julio con el concierto “Viva Chihuahua 3.0”, que también tendrá dos funciones para la comunidad universitaria y público chihuahuense.

La entrada a todos los conciertos será gratuita con boleto, que podrán adquirirse a través de la aplicación UACH Móvil.