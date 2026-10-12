Presenta Loya plan de 9 ejes para mejorar a la Fiscalía General

El encargado de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez dio a conocer un plan estratégico de 9 ejes que se complementará con el ya puesto en marca en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Los 9 ejes son: Dignificación, Garantía Social, Mujer con Justicia, Transparencia, Regreso a Casa, Anticorrupción, Centro de Inteligencia, Científica y Justicia Pronta.

El objeto es convertir a la Fiscalía de Chihuahua en la instancia con menos porcentaje de impunidad a nivel nacional y de darle a las y los chihuahuenses a justicia que requieren y merecen.

Gilberto Loya mencionó que uno dr los objetivos es convertir a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) es una policía científica y un programa institucional anticorrupción.

Además, el Comité de Adquisiciones incluirá la participación ciudadana en todas las adquisiciones y el 100 por ciento del personal de la Fiscalía deberá cumplir con el 3 de 3 en la declaración patrimonial.

En la Torre Centinela se albergará un Centro de Fusión Estatal que permitirá compartir las herramientas de inteligencia y tecnología con la SSPE y la Secretaría General de Gobierno.