Familias ya acudieron a alguno de los centros de votación para elegir mejoras para su ciudad

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, inició hoy sábado 28 de noviembre la consulta del Presupuesto Participativo 2027. Desde las 9:00 am están en funcionamiento los 62 centros de votación habilitados, incluidos ocho centros múltiples donde familias ya acudieron desde las primeras horas de la jornada para emitir su voto.

La aplicación Presupuesto Participativo también está habilitada para que las personas mayores de edad puedan votar desde su celular con su credencial para votar. La consulta se realiza este 28 y 29 de noviembre, de 9:00 am a 7:00 pm en ambos días.

La ciudadanía podrá elegir entre 467 proyectos de los distritos 12, 15, 16, 17 y 18, en rubros como infraestructura urbana, servicios públicos, seguridad, educación, deporte y recuperación de espacios públicos.

Para votar de manera presencial, las personas mayores de edad deben presentar una identificación oficial. Las niñas y los niños pueden participar con su CURP o credencial escolar vigente y cuentan con una fila exprés en los centros de votación.

Puedes encontrar los centros de votación en las redes sociales de la Coordinación de Participación ciudadana y en la página oficial del Gobierno Municipal, en el apartado de la convocatoria, en la siguiente liga: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/DDHE/Presupuesto_Participativo.

El Gobierno Municipal invita a las familias de Chihuahua Capital a participar este fin de semana y elegir los proyectos que consideran prioritarios para sus colonias.