-El menor y su madre recibirán todo el respaldo de la organización filantrópica durante su estancia en Estados Unidos.**

Un adolescente de 14 años de edad originario del municipio de Meoqui que sufrió severas quemaduras por descarga eléctrica en gran parte de su cuerpo fue trasladado a un hospital de alta especialidad de Shriners Children’s, ubicado en Galveston, Texas, Estados Unidos, donde recibirá atención médica integral y especializada de manera completamente gratuita, informó Alfonso Sánchez, presidente del CUU Shriners Club.

Explicó que, debido a la condición crítica de salud del menor, resulta indispensable que reciba atención especializada para el tratamiento de sus lesiones y su proceso de recuperación, lo cual será posible gracias a la intervención y labor humanitaria de Shriners International.

Alfonso Sánchez destacó que el adolescente estará acompañado en todo momento por su madre, quien también recibirá el respaldo de la organización en materia de hospedaje, transporte y alimentación durante su estancia en Estados Unidos.

Asimismo, puntualizó que la atención hospitalaria, los tratamientos médicos especializados y el proceso de rehabilitación del menor serán completamente gratuitos, evitando que la familia tenga que enfrentar la carga económica que representa una situación de esta naturaleza.

Shriners International es una organización fraternal y filantrópica con más de 150 años de historia, cuya labor humanitaria, a través de Shriners Children’s, está orientada a mejorar la salud y calidad de vida de niñas, niños y adolescentes.

La red hospitalaria cuenta con 22 hospitales, de los cuales 20 se encuentran en Estados Unidos, uno en Canadá y otro en la Ciudad de México.

Además, cuenta con cinco clínicas en territorio mexicano, ubicadas en Tijuana, Culiacán, Guadalajara, Monterrey y Chihuahua, donde se realizan valoraciones médicas, consultas y seguimiento de pacientes.

En el caso particular de Chihuahua, la clínica brinda atención a alrededor de 300 niñas y niños mensualmente, contribuyendo significativamente al bienestar de las familias chihuahuenses.

Dicha clínica se encuentra a un costado de las instalaciones del Hospital Ángeles de Chihuahua y brinda atención de lunes a viernes, en un horario de 7:00 a 15:00 horas.

Las familias interesadas en solicitar una valoración médica o conocer los requisitos de atención pueden comunicarse al teléfono 614 541 6526, donde recibirán orientación para programar una cita.

Con estas acciones, el CUU Shriners Club, y Shriners Internacional refrendan su compromiso humanitario y filantrópico de transformar vidas, brindar esperanza y ofrecer oportunidades de recuperación a quienes más lo necesitan, sin que su condición económica represente un obstáculo.