El Gobierno del Estado reconoció a las y los ganadores del Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2026, que distingue los mejores proyectos en las categorías de Artes Visuales, Artes Escénicas, Literatura, Periodismo, Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y Ciencias Tecnológicas.

Durante la ceremonia de premiación, las y los galardonados recibieron el reconocimiento de manos del director de Desarrollo Cultural, Gustavo Macedo; la jefa del Departamento de Programación Artística, Ana Teresa Caro Rivero, y la titular de la Octava Sala Penal Especializada en Adolescentes, Claudia Lucía Juárez Porras.

Gustavo Macedo Pérez destacó que el premio reconoce públicamente el pensamiento crítico, el rigor científico y la visión artística como pilares que sostienen la identidad de la entidad.

Asimismo, señaló que las personas galardonadas representan la búsqueda del conocimiento y el compromiso con la creación.

“Su talento honra a todo nuestro estado y reciban este premio como referente vivo y al nivel de nuestras y nuestros investigadores y creadores, además de representar un abrazo de su tierra y un impulso para seguir imaginando, investigando y creando”, expresó Macedo Pérez.

Por su parte, Margarita López Lozoya y Edin Hinojosa Delgado, ganadores de las categorías de Ciencias Sociales y Artes Visuales, respectivamente, agradecieron el compromiso del Gobierno del Estado con el desarrollo científico y artístico, mediante acciones que incentivan la investigación.

También fueron reconocidos Mario Ángel Chacón Rodríguez, ganador en la categoría de Artes Escénicas; Erik Lerma Montes, en Música/Composición, y Alejandra Jazmín Rodríguez Castillo, en Ciencias Biológicas.

De igual manera, Abimael Guzmán Pando recibió el galardón en la categoría de Ciencias Tecnológicas, mientras que Ana Cecilia Casas Cortázar triunfó en Literatura por su ensayo.

Además del distintivo público, las y los seleccionados recibieron un estímulo económico de 100 mil pesos, con el propósito de incentivar la continuidad de sus trabajos y contribuir al desarrollo del conocimiento y al enriquecimiento del patrimonio cultural de Chihuahua