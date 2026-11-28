Detrás de los muros donde transcurren días marcados por la distancia, el encierro y la espera, también hay manos que crean, imaginación que resiste y talento que encuentra en el arte una manera de expresarse y reconstruir el camino. Más de 120 piezas elaboradas por Personas Privadas de la Libertad (PPL) forman parte de una exposición que continúa abierta al público en el Museo Casa de Juárez.

La muestra, impulsada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), reúne dibujos, artesanías y diversas expresiones artísticas realizadas al interior de los Centros de Reinserción Social, en un espacio que busca acercar a la sociedad a una realidad que pocas veces se mira desde la creatividad, el esfuerzo y las posibilidades de transformación.

Entre las obras se encuentran representaciones de la Navidad, escenas de la vida cotidiana dentro de los centros penitenciarios y piezas alusivas al pasado Día de Muertos, en las que cada autor imprime parte de su imaginación, sus recuerdos y su manera de observar el mundo desde el lugar que hoy habita.

La exposición también representa una oportunidad para que el trabajo realizado tras las rejas encuentre un puente hacia la comunidad. Las piezas están disponibles para su venta y, de acuerdo con las autoridades penitenciarias, el recurso obtenido por cada obra adquirida será destinado íntegramente a la persona privada de la libertad que la elaboró.

El Museo Casa de Juárez, ubicado en el Centro de la ciudad de Chihuahua, mantiene abierta la exposición de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde durante este fin de semana. El próximo martes será el último día para visitarla, por lo que se invita a la ciudadanía a conocer y apoyar el talento de quienes, aun privados de su libertad, encuentran en el arte una forma de expresión, aprendizaje y esperanza.

La SSPE, encabezada por Luis Aguirre, refrenda con estas actividades su compromiso con la reinserción social, al promover espacios donde la creatividad, la capacitación y el trabajo colectivo contribuyan a fortalecer la convivencia y abrir posibilidades para una nueva vida. Porque una condena no cancela el talento, ni el encierro debería apagar la posibilidad de volver a construir.