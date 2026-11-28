La Síndica Municipal, Olivia Franco, hizo un llamado a las familias chihuahuenses a participar en la consulta del Presupuesto Participativo 2027, que se llevará a cabo este 28 y 29 de noviembre, en un horario de 9:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

Franco destacó que este mecanismo permite a la ciudadanía involucrarse directamente en las decisiones sobre el destino de una parte de los recursos públicos municipales, mediante la elección de proyectos que respondan a las necesidades de sus colonias y comunidades.

“El Presupuesto Participativo es una oportunidad para que las y los chihuahuenses decidan qué obras y proyectos consideran prioritarios. Desde la Sindicatura promovemos la participación ciudadana y damos seguimiento a estos procesos, porque los recursos públicos deben traducirse en beneficios reales para las familias”, expresó.

La Síndica resaltó que la participación informada es fundamental para fortalecer este ejercicio democrático, por lo que invitó a la población a consultar previamente las propuestas correspondientes a su distrito.

“Queremos que la ciudadanía conozca los proyectos, participe y tome decisiones informadas. Nuestra responsabilidad desde la Sindicatura es mantenernos atentos al desarrollo de estos mecanismos y contribuir a que se conduzcan con transparencia y apego a la normatividad”, señaló Olivia Franco.

Como parte de la preparación para la consulta, las personas interesadas pueden descargar la aplicación Presupuesto Participativo, disponible en Google Play y App Store, para conocer los proyectos de su distrito.

Finalmente, Franco reiteró que la participación ciudadana y la vigilancia institucional son fundamentales para fortalecer la confianza en el ejercicio de los recursos públicos, por lo que invitó a las y los chihuahuenses a participar durante las jornadas del 28 y 29 de noviembre.