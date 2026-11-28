La iniciativa plantea mecanismos de actuación inmediata y acciones preventivas ante los retos virales en redes sociales, así como medidas formativas para quienes realicen este tipo de amenazas.

Chihuahua, Chih. – La diputada Joss Vega presentó una iniciativa para establecer un Protocolo Estatal de Atención de Amenazas en las escuelas, que permita actuar de manera inmediata, ordenada y coordinada ante cualquier situación que ponga en riesgo a la comunidad escolar.

Vega señaló la necesidad de contar con reglas claras que permitan a todas las escuelas saber cómo actuar, independientemente de si se trata de una amenaza real o de un mensaje realizado como parte de un reto en redes sociales.

La iniciativa plantea incorporar las amenazas de ataques contra la comunidad escolar en los protocolos oficiales de emergencia y establecer la obligación de que la Secretaría de Educación y Deporte emita un protocolo estatal que contemple su activación inmediata, la evaluación del nivel de riesgo, el resguardo de evidencias y la coordinación con las autoridades educativas, de seguridad pública y de protección de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, propone establecer criterios claros para determinar cuándo es necesario suspender las clases, garantizar la comunicación con las madres, padres de familia y tutores en un plazo máximo de 12 horas, y proteger en todo momento la identidad de las y los menores de edad involucrados.

Otro de los aspectos fundamentales de la propuesta es que, cuando se identifique a un estudiante como responsable de una amenaza, la respuesta no se limite a una sanción, sino que contemple un plan de intervención con valoración psicológica, medidas pedagógicas y restaurativas, seguimiento y acompañamiento de su familia.

En materia de prevención, se propone incorporar en los programas de convivencia escolar contenidos que permitan sensibilizar a las y los estudiantes sobre los riesgos de participar en retos virales y las consecuencias que este tipo de conductas generan en toda una comunidad educativa.

Finalmente, Joss Vega destacó que la seguridad escolar es una responsabilidad compartida que requiere de la participación de las autoridades, el personal educativo y las familias, a fin de garantizar que las escuelas sean espacios seguros, donde las niñas, niños y adolescentes puedan aprender, convivir y desarrollarse con tranquilidad.