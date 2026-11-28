La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Sinaloa, fue celebrada por autoridades estadounidenses, que destacaron el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos en el combate a los cárteles del narcotráfico.

La Oficina de Aduanas y Control Migratorio de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) expresó su satisfacción por el arresto realizado la semana pasada y señaló que el operativo representa un ejemplo de los resultados que puede alcanzar la colaboración binacional en materia de seguridad.

A través de una publicación en la red social X, la dependencia aseguró que su Agencia de Investigaciones en Seguridad Interna (HSI) brindó apoyo, junto con otras agencias estadounidenses, para contribuir a la detención de Meza Flores, ocurrida el viernes pasado en territorio sinaloense.

El pronunciamiento de ICE se suma a la información previamente difundida por el Gobierno de México sobre la captura del presunto líder criminal, y pone de relieve la cooperación entre ambos países para enfrentar a las organizaciones delictivas que operan en la región.