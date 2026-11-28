En fomento a la participación ciudadana y que jóvenes conozcan el trabajo del Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate, elementos de la División de Reducción de Riesgos realizaron un circuito de retos denominado “Bombero Challenge” con estudiantes de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Las y los universitarios participaron en diferentes pruebas físicas y demostraciones relacionadas con las actividades que realizan diariamente los bomberos, conociendo de cerca su preparación física, el manejo de herramientas y equipos especializados, así como algunas de las maniobras que se llevan a cabo durante la atención de incendios y otras situaciones de emergencia.

A través de ejercicios de fuerza, resistencia, manejo de equipo y simulaciones de la labor bomberil, los jóvenes pudieron experimentar parte de los desafíos que enfrenta el personal operativo, comprendiendo la importancia de la disciplina, coordinación y preparación constante para brindar una respuesta oportuna y proteger la integridad de las familias chihuahuenses.

Los estudiantes aprovecharon el encuentro para sumarse a la tradicional colecta de juguetes que realiza año con año el Heroico Cuerpo de Bomberos durante la temporada decembrina, contribuyendo con donativos destinados a llevar alegría a niñas y niños de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, promueve la cercanía y colaboración con instituciones educativas y la sociedad civil, generando espacios de participación que permiten compartir conocimientos, fomentar la cultura de la prevención y fortalecer los lazos entre las corporaciones y la comunidad.