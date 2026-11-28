fortalecen coordinación interestatal.

Con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas y robustecer los mecanismos de respuesta a casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Norma Ledezma Ortega, participó en el “5° Foro Estatal de Protocolo ALBA”, convocado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG).

​Durante la jornada celebrada en el edificio central de la FGEG, la Comisionada chihuahuense subrayó la relevancia de participar en espacios de diálogo horizontal entre entidades federativas, organismos internacionales y sociedad civil.

Destacó, que este intercambio abierto permite multiplicar buenas prácticas, compartir aprendizajes operativos y fortalecer los mecanismos de coordinación interestatal, garantizando que cada protocolo se aplique con un estricto enfoque en los derechos humanos y los derechos de las víctimas.

​Asimismo, se enfatizó que la suma de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y las instituciones especializadas es indispensable para pasar de la reacción a una atención integral, humanista y con perspectiva de género.

​En el marco del programa del foro, las autoridades e invitados analizaron ejes fundamentales para la mejora continua de los procesos de búsqueda e investigación inmediata, entre los que destacaron:

​El rol de las mujeres buscadoras y estándares internacionales.

​Prevención con perspectiva de género.

​Metodologías y análisis de contexto.

​Coordinación interinstitucional.

​Al respecto, Norma Ledezma señaló, ​”La búsqueda e investigación de mujeres, niñas y adolescentes no conoce fronteras estatales; por ello, estos espacios de diálogo horizontal son vitales. Cuando compartimos lo que funciona y aprendemos de las experiencias de otras entidades, multiplicamos nuestra capacidad de respuesta. La coordinación interestatal solo tiene verdadero sentido si coloca en el centro la dignidad, los derechos humanos y el acompañamiento integral de las víctimas y sus familias.”

​Con su participación en este encuentro nacional, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua refrenda su compromiso de trabajar de manera articulada con otras fiscalías, comisiones y organismos defensores, asegurando que la voz, la dignidad y el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias prevalezcan en cada etapa de la búsqueda.