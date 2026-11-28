- fortalecen coordinación interestatal.
Con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas y robustecer los mecanismos de respuesta a casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Norma Ledezma Ortega, participó en el “5° Foro Estatal de Protocolo ALBA”, convocado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG).
Durante la jornada celebrada en el edificio central de la FGEG, la Comisionada chihuahuense subrayó la relevancia de participar en espacios de diálogo horizontal entre entidades federativas, organismos internacionales y sociedad civil.
Destacó, que este intercambio abierto permite multiplicar buenas prácticas, compartir aprendizajes operativos y fortalecer los mecanismos de coordinación interestatal, garantizando que cada protocolo se aplique con un estricto enfoque en los derechos humanos y los derechos de las víctimas.
Asimismo, se enfatizó que la suma de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y las instituciones especializadas es indispensable para pasar de la reacción a una atención integral, humanista y con perspectiva de género.
En el marco del programa del foro, las autoridades e invitados analizaron ejes fundamentales para la mejora continua de los procesos de búsqueda e investigación inmediata, entre los que destacaron:
- El rol de las mujeres buscadoras y estándares internacionales.
- Prevención con perspectiva de género.
- Metodologías y análisis de contexto.
- Coordinación interinstitucional.
Al respecto, Norma Ledezma señaló, ”La búsqueda e investigación de mujeres, niñas y adolescentes no conoce fronteras estatales; por ello, estos espacios de diálogo horizontal son vitales. Cuando compartimos lo que funciona y aprendemos de las experiencias de otras entidades, multiplicamos nuestra capacidad de respuesta. La coordinación interestatal solo tiene verdadero sentido si coloca en el centro la dignidad, los derechos humanos y el acompañamiento integral de las víctimas y sus familias.”
Con su participación en este encuentro nacional, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua refrenda su compromiso de trabajar de manera articulada con otras fiscalías, comisiones y organismos defensores, asegurando que la voz, la dignidad y el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias prevalezcan en cada etapa de la búsqueda.