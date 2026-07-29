Presenta Alan Falomir proyectos hídricos al Consejo Coordinador Empresarial

El director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, Alan Falomir, sostuvo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presidido por Leopoldo Mares, donde presentó los principales proyectos hídricos del organismo para la capital.

En su exposición, el funcionario estatal presentó a los presidentes y directores de las principales cámaras empresariales de la ciudad, los avances y retos que se enfrentan no solo durante la temporada de verano, sino durante todo el año.

Falomir destacó que, con tecnología e innovación, la JMAS Chihuahua se consolida como un referente nacional en la operación del agua, alcantarillado sanitario y gestión de presiones.

Resaltó que se ha logrado una inversión histórica de más de mil 300 millones de pesos en la materia en la presente administración estatal, lo cual ha permitido que miles de chihuahuenses cuenten ahora con los servicios de agua y drenaje que habían demandado por décadas.

Finalmente, el titular del organismo reiteró la disposición de seguir con el trabajo coordinado con el sector productivo, a fin de generar políticas públicas que impulsen un desarrollo continuo en favor de la capital del estado.