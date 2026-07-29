Necesario proyectos de vivienda para Chihuahua: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado señaló que es necesario contar con proyectos de vivienda de interés social, esto como parte del desarrollo económico y social.

“El delegado de Infonavit esta muy interesado en hacer vivienda en la ciudad, y la vivienda del bienestar e Infonavit sería muy interesante para dar vivienda y programas para detonar la construcción, además el tema es contar con espacios adecuados para el desarrollo de los mismos”, comentó.

Asegura que este tipo de proyectos se han desarrollado de buena manera en el municipio de Ciudad Juárez en donde se ha dado arranque y beneficio de alguna manera.

Por el momento el municipio de Chihuahua comenzó con las bases para el desarrollo de vivienda social, dando paso al desarrollo de infraestructura.