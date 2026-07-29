Grupo Bafar es referente nacional en ventas de alimentos durante 2do Trimestre del 2026

Grupo Bafar, S.A.B. de C.V, empresa líder y referente en el sector de alimentos a nivel nacional, ha anunciado sus resultados del segundo trimestre de 2026, destacando un crecimiento sostenido impulsado por la innovación, digitalización y estrategias de expansión en todas sus divisiones.

Resultados del Segundo Trimestre de 2026:

• Ventas netas: $9,289 millones de pesos, con un crecimiento del 17.1%.

• Utilidad operativa: $1,

• Utilidad operativa: $1, 729 millones de pesos, con un margen operativo del 18.6%. 729 millones de pesos, con un margen operativo del 18.6%.

• EBITDA: $2,056 millones de pesos, con un crecimiento del 21.2%.

• Utilidad neta: $1,695 millones de pesos, con un margen neto del 18.2%.

Durante el trimestre, Grupo Bafar mantuvo con firmeza su trayectoria de crecimiento y Durante el trimestre, Grupo Bafar mantuvo con firmeza su trayectoria de crecimiento y rentabilidad,superando nuevamente sus niveles históricos de ingresos trimestrales.

Este desempeño sobresaliente fue el resultado de una combinación estratégica que incluyó un mayor volumen de ventas, una favorable optimización en la mezcla de productos con mayor valor agregado y una operación rigurosamente disciplinada en el control de costos.

La división de Bafar Alimentos registró ventas netas por $8,771 millones de pesos en el La división de Bafar Alimentos registró ventas netas por $8,771 millones de pesos en el segundo trimestre, lo que representa un incremento del 15.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento se reflejó de manera transversal en los canales de venta de la compañía, destacando el fortalecimiento del canal retail impulsado por la expansión de tiendas propias y la contribución de la alianza estratégica con Ciemsa Food Services. Por su parte, el EBITDA de la división de alimentos alcanzó los $1,216 millones de pesos, Por su parte, el EBITDA de la división de alimentos alcanzó los $1,216 millones de pesos, mostrando un incremento del 22.9% frente al año previo y consolidando un margen sobre ventas del 13.9%. Las inversiones de capital (CAPEX) en este segmento sumaron $472 millones de pesos, destinándose de manera prioritaria a la expansión de la red comercial, la edificación de los nuevos centros de distribución (CEDIS) en El Paso, Texas, y La Paz, Baja California Sur, la ampliación del CEDIS en Chihuahua, y la inauguración del nuevo edificio corporativo.

Por otro lado, Fibra Nova reportó un sólido desempeño operativo al alcanzar ingresos Por otro lado, Fibra Nova reportó un sólido desempeño operativo al alcanzar ingresos totales por $429 millones de pesos, un crecimiento del 9.5% respecto al segundo trimestre de 2025, respaldado por una tasa de ocupación del 99.0% y la monetización de nuevos contratos de arrendamiento.

El EBITDA de esta división se ubicó en $403 millones de pesos, con un margen de 94.0%. Las inversiones del trimestre sumaron $331 millones de pesos, enfocadas en el desarrollo de infraestructura industrial bajo el modelo Build-to-Suit, consolidando un indicador LTV de 30.1% al cierre del periodo.

La División Financiera de Grupo Bafar reafirmó su solidez con una colocación de $1,454 millones de pesos, impulsada por una mayor demanda de crédito y soluciones de factoraje por parte de PyMEs y proveedores estratégicos.

Los ingresos del trimestre ascendieron a $303 millones de pesos, lo que representa los ingresos del trimestre ascendieron a $303 millones de pesos, lo que representa un aumento interanual del 6.7%. La utilidad de operación alcanzó los $29.7 millones de pesos, reflejando el impacto de la constitución de una reserva preventiva por $55 millones de pesos exigida por FIRA, mientras que el EBITDA se ubicó en $31.3 millones de pesos.

El índice de morosidad se mantuvo en un nivel sano de 3.09%, por debajo del promedio de la industria, y se consolidó la expansión de B-Cash con más de 800 tarjetas activas,cuadruplicando su base respecto al año anterior.

De cara a la segunda mitad del año, Grupo Bafar mantendrá la implementación de su De cara a la segunda mitad del año, Grupo Bafar mantendrá la implementación de su estrategia corporativa, centrada en la eficiencia operativa, la digitalización y el crecimiento comercial.

Respaldada por una sólida posición financiera, un portafolio diversifi cado y el compromiso de su capital humano, la organización se encuentra en una posición óptima para sostener su ritmo de expansión y continuar generando un impacto positivo en el desarrollo económico y social del país.

“En Grupo Bafar hemos consolidado una cultura de trabajo enfocada en la excelencia, “En Grupo Bafar hemos consolidado una cultura de trabajo enfocada en la excelencia, la innovación y la generación de valor constante.

Nuestros resultados demuestran la solidez de nuestro modelo de negocio y la capacidad del equipo para adaptarse y aprovechar las oportunidades de un mercado en movimiento. De cara al futuro, el objetivo es claro: seguir impulsando nuestras divisiones estratégicas con proyectos bien estructurados que aseguren un crecimiento rentable y sostenible a largo plazo.”, destacó Eugenio Baeza, CEO.