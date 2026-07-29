Participan policías municipales en detención de probable autor de robo a local de San Felipe

Mediante una orden de aprehensión en la que participaron policías municipales, fue detenido el probable autor de robo a un local comercial de la colonia San Felipe, misma que se logró después de una serie de investigaciones de campo y gabinete coordinadas agentes de Inteligencia de la DSPM y la Fiscalía General del Estado.

José Adán M. T., de 32 años de edad, a quien se le aplicó la citada orden por parte de agentes de la Policía Municipal y de la AEI adscritos a la Unidad de Órdenes de Aprehensión de la FGE, como probable responsable del robo cometido el pasado 20 del presente en un establecimiento comercial de la calle Cortés de Monroy.

Una vez detenido se le puso a disposición de la autoridad estatal con el fin de dar seguimiento a los hechos en que se le involucra y continuar así el proceso penal en su contra.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.