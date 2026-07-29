Grave, niño que sufrió accidente en Barrio de Londres; piden ayuda para gastos médicos

A través de redes sociales comenzó a circular una petición de apoyo a cubrir los gastos médicos de Iker, el menor que resultó involucrado en el fatal accidente de la colonia Barrio de Londres.

En un grupo de Facebook nombrado como la colonia en cuestión, una tía del menor señaló que el pequeño viajaba con su abuela, la mujer que perdió la vida en el lugar.

Además, expresó que los papás de Iker están pasando por una difícil situación pues el pequeño se encuentra grave de salud y necesitan dinero para pagar los gastos hospitalarios.

Por ello, ponen a disposición el número de cuenta BBVA 4152 3143 6884 0545 a nombre de Jaquelin Lopez, mamá de Iker.

Finalmente, piden una oración para la pronta recuperación del pequeño.