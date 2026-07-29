Presenta Santiago De la Peña “Movilidad que conecta oportunidades” ante integrantes de CANACO

El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña presento ante integrantes de CANACO la presentación denominada “Movilidad que Conecta Oportunidades”, donde expuso el trabajo realizado y que ha permitido avanzar en la modernización del sistema de transporte público y elevar los estándares de competitividad urbana en Chihuahua.

“Hoy no vengo únicamente a compartir avances en materia de transporte, sino también a fortalecer una relación institucional basada en el diálogo permanente, la corresponsabilidad y la construcción conjunta de soluciones” , señaló al inicio de la presentación.

Santiago De la Peña destacó que los sistemas BRT de Chihuahua y Ciudad Juárez se posicionan actualmente como los únicos en todo el país en contar con la certificación internacional Española AENOR que avala con rigor técnico la calidad, seguridad, confort e impacto ambiental del servicio, pero sobre todo asegura un servicio a la altura de lo que las y los chihuahuenses se merecen.

Asimismo, destacó la reingeniería aplicada a las rutas de transporte, la cual comprende la optimización de 45 rutas ramales y 12 rutas modificadas orientadas a conectar de manera eficiente las zonas habitacionales con escuelas, hospitales y áreas comerciales.

En este sentido, resaltó el impacto de iniciativas de alta eficiencia como la Ruta Bowí-UACH que brinda servicio diariamente a 1,600 estudiantes sin requerir recursos presupuestales adicionales.

Además señaló que está en análisis la puesta en marcha de la Ruta El Reliz y la reactivación de la Estación Deportiva Sur del Bowí.

“Esta administración encabezada por la Gobernadora Maru Campos mantiene el firme compromiso de continuar avanzando en materia de transporte”, agregó.

Para finalizar el funcionario estatal agradeció al presidente de CANACO, Alejandro Lazzarotto y a las y los Presidentes de las Secciones Especializadas de dicha cámara por abrir este espacio.