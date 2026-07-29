Identifican a 5 víctimas localizadas en Madera, atribuyen crimen a “La Línea”

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, culminó los protocolos para la identificación de cinco personas sin vida por causas violentas que fueron localizadas por la carretera Temósachic a Madera a la altura del kilómetro 106 más 500 la mañana del martes 28 de julio del 2026.

Uno de los cuerpos corresponde a una femenina quien fue identificada como Dehiby A. C., de 33 años de edad, originaria y con domicilio en El Largo, Madera, quien trabajaba como empleada en un aserradero en La Mesa del Huracán.

El segundo cuerpo en ser identificado es Jorge Adrián M. D., de 18 años de edad; el tercero Francisco Javier D. G., de 32 años, ambos originarios de El Largo, Madera, quienes trabajaban también en aserradero.

El cuarto masculino sin vida fue reconocido por familiares como Germán R. E., de 40 años de edad, originario de El Largo, Madera quien trabajaba como albañil.

El quinto hombre sin vida en ser plenamente identificado es Felipe Esgardo M. L., de 28 años de edad, originario y con domicilio en La Norteña quien laboraba como empleado en la forestal del Aserradero en la Mesa del Huracán, municipio de Madera.

Tras las diligencias correspondientes ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente con destacamento en Madera, los cuerpos fueron entregados a sus familiares.

Cabe señalar que el fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado manifestó que, según los elementos que se han recabado en la carpeta de investigación, el multihomicidio se atribuye a la pugna entre “La Línea” y gente de “El Tigre”, atribuyéndose la responsabilidad del crimen al primer grupo en cuestión.