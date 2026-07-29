Museo Águeda Lozano y Conservatorio de Música abrirán sus puertas en agosto; inversión supera los 60 mdp

La directora del Instituto de Cultura del Municipio (ICM), Fernanda Bencomo, dio a conocer las fechas tentativas para la inauguración de dos de los proyectos culturales más importantes de la administración municipal: el Museo de Arte Contemporáneo “Águeda Lozano”, ubicado en la Quinta Touché, y el nuevo Conservatorio de Música de Chihuahua, obras que en conjunto representan una inversión superior a los 64 millones de pesos.

Informó que, de mantenerse el avance de los trabajos, el Conservatorio de Música será inaugurado el 18 de agosto, mientras que el Museo de Arte Contemporáneo “Águeda Lozano” (Quinta Touché) abrirá sus puertas el 26 de agosto.

La funcionaria explicó que ambos proyectos se encuentran en la etapa final de adecuaciones, principalmente en detalles de equipamiento y acondicionamiento de los espacios.

En el caso del Conservatorio, señaló que se trata de una remodelación integral para ofrecer instalaciones modernas a estudiantes y docentes.

“Estamos trabajando muy duro para tenerla lista. Hace unos días recorrimos el edificio donde ya colocan persianas y realizan los últimos detalles para que nuestros alumnos y maestros disfruten esta nueva escuela”, expresó.

Destacó que el Conservatorio contará con mobiliario completamente nuevo, incluyendo butacas, pizarrones y equipo especializado, gracias a una inversión cercana a 4 millones de pesos en equipamiento, adicional a los 30 millones de pesos destinados a la adquisición del inmueble.

La directora de Cultura de esta capital, resaltó que el Conservatorio de Música es el único de su tipo en el norte del país, por lo que las nuevas instalaciones permitirán atraer a más estudiantes tanto de Chihuahua como de otras entidades, respaldados por una plantilla docente con más de 20 años de experiencia.

Respecto al Museo de Arte Contemporáneo “Águeda Lozano”, indicó que la restauración de la Quinta Touché representa otra inversión de 30 millones de pesos, recursos que se han destinado a la rehabilitación integral del inmueble, incluyendo la instalación de un elevador que permitirá garantizar la accesibilidad para todas las personas.

La directora del ICM adelantó que ya se trabaja en la exposición inaugural que dará vida al nuevo recinto cultural una vez que abra sus puertas.

Bencomo, finalemente agradeció el respaldo del alcalde Marco Bonilla para concretar ambos proyectos, al asegurar que representan un impulso importante para el desarrollo artístico y cultural de la capital del estado.