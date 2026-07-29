Invita la Síndica a presentar proyectos para el Presupuesto Participativo 2027

La Síndica Olivia Franco invitó a las y los chihuahuenses a aprovechar la última semana de la convocatoria del Presupuesto Participativo 2027 para registrar proyectos que contribuyan al mejoramiento de sus colonias y fortalezcan la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la inversión pública.

La funcionaria destacó que este mecanismo permite a la ciudadanía proponer obras y acciones que respondan a las necesidades de su comunidad, al tiempo que fomenta la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.

Asimismo, explicó que la Sindicatura participa activamente en todas las etapas del proceso, dando seguimiento al desarrollo de la convocatoria y supervisando que cada fase se lleve a cabo con apego a la normatividad.

“Invitamos a la ciudadanía a aprovechar esta convocatoria y presentar proyectos que beneficien a sus colonias. En la Sindicatura damos seguimiento a todo el proceso del Presupuesto Participativo y, como en cada edición, el día de la elección estaremos presentes en los módulos de votación, supervisando el desarrollo de la jornada para que las y los chihuahuenses tengan la certeza de que su participación se realiza con orden y legalidad”, expresó la Síndica Olivia Franco.

La convocatoria contempla el registro de proyectos como pavimentación de calles, rehabilitación de parques, alumbrado público, banquetas, espacios deportivos, domos y otras obras de beneficio comunitario.

Las personas interesadas pueden registrar sus propuestas en las oficinas de la Coordinación de Participación Ciudadana, ubicadas en avenida Juárez y calle Segunda, en la Zona Centro, de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas, o bien a través de la plataforma oficial del Gobierno Municipal, donde también se encuentra disponible la convocatoria y los requisitos para participar.

Finalmente, la Síndica Olivia Franco reiteró que la Sindicatura mantendrá su labor de supervisión durante todo el proceso del Presupuesto Participativo 2027 para verificar que este ejercicio de democracia participativa se desarrolle con legalidad y en beneficio de las y los chihuahuenses.